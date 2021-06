Gesundheit : Inzidenz in MV weiter einstellig: Lockerungsbeschlüsse

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als zehn im Rücken, tritt an diesem Dienstag das Kabinett zusammen, um Lockerungsbeschlüsse vorzuziehen. Ob alle Forderungen erfüllt werden, ist aber offen.

Rostock | Mecklenburg-Vorpommern hat trotz eines leichten Anstiegs der Neuinfektionen zu Wochenbeginn weiterhin eine Corona-Inzidenz von unter zehn. Das ist Anlass für die Landesregierung, am Dienstag über vorgezogene Lockerungen zu beraten. Im Blick sind dabei Erleichterungen, die nach bisheriger Planung vom 21. Juni an gelten sollten, wie private Feiern in Re...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.