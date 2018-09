Literatur : Iranischer Autor Mojabi tritt bei Uwe-Johnson-Tagen auf

Einer der bekanntesten Schriftsteller aus dem Iran - Javad Mojabi - wird zusätzlich bei den diesjährigen Uwe-Johnson-Literaturtagen auftreten. Der 78-Jährige kommt an diesem Donnerstag nach Neubrandenburg, um über das Leben in seinem Land und die Auswirkungen internationaler Sanktionen zu berichten, wie die Mecklenburgische Literaturgesellschaft (MLG) am Dienstag mitteilte. Man sei sehr froh, den Schriftsteller angesichts der strengen Visabestimmungen im Nahen Osten als Gast in Europa begrüßen zu können.

Mojabi habe sich als Dichter, Literatur- und Kunstkritiker über den Iran hinaus einen Namen gemacht, erklärte ein Sprecher der MLG. Der Iraner sei auch Mitglied des iranischen Schriftstellerverbandes, der von der Staatsführung in Teheran als «staatsfeindlich» eingestuft werde. Die Literaturgesellschaft ist einer der Veranstalter der Uwe-Johnson-Tage, die bis zum 24. September in Neubrandenburg, Güstrow und Berlin stattfinden.