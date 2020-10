Literatur : Irina Liebmann erhält Preis in Berlin: Laudator Sparschuh

Die Autorin Irina Liebmann wird trotz der Corona-Einschränkungen an diesem Freitag in Berlin mit dem Uwe-Johnson-Literaturpreis 2020 geehrt. Wegen der Infektionslage dürfen im Saal in Landesvertretung MV beim Bund in Berlin-Mitte bei 200 Plätzen nur 40 Besucher dabei sein, wie die Geschäftsführerin der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft (MLG) Gundula Engelhard am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Laudator für die 77-jährige Liebmann wird der Chemnitzer Schriftsteller Jens Sparschuh sein.

von dpa

06. Oktober 2020, 11:46 Uhr