Triathlon : Ironman 70.3 auf Rügen 2019 abgesagt

von dpa

01. März 2019, 11:36 Uhr

In diesem Jahr wird es keinen Ironman 70.3 auf der Insel Rügen geben. Die fünfte Auflage des Rennens, das sich in den vergangenen Jahren auf Deutschlands größter Insel etabliert hatte, ist nach Angaben der Veranstalter abgesagt worden. Es hätte keine Einigung mit der Gemeinde Binz hinsichtlich der Austragung gegeben, hieß es zur Begründung. Der Wettbewerb hatte im vergangenen Jahr mit 1500 Teilnehmern eine große Resonanz gefunden. Zu den Siegern zählten in den Jahren zuvor auch der zweimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange und der ehemalige 70.3-Welt- und Europameister Michael Raelert aus Rostock.