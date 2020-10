Schulen : IT-Coaches unterstützen ehrenamtlich Stralsunder Schulen

Bei der Digitalisierung der Schulen helfen in Stralsund 15 ehrenamtliche IT-Coaches mit. Kurz vor den Sommerferien hatte die Hansestadt einen Aufruf an IT-Experten gestartet. Der Bedarf an Beratung und Begleitung in den Schulen sei hoch, sagte die Stralsunder Schulamtsleiterin Sonja Gelinek am Donnerstag. Die IT-Coaches, darunter eine Frau, unterstützen nun möglichst einmal wöchentlich für eine Stunde die Lehrkräfte in den Schulen bei der Anwendung der neuen Technik.

von dpa

08. Oktober 2020, 15:54 Uhr