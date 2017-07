Pferdesport : Italiener Gaudiano gewinnt Großen Preis in Groß Viegeln

Emanuele Gaudiano aus Italien hat am Sonntag den mit 110 000 Euro dotierten Großen Preis beim internationalen Vier-Sterne-Reitturnier in Groß Viegeln bei Rostock gewonnen. Der 31-Jährige, der seit 2005 in Deutschland lebt, blieb beim Höhepunkt der Veranstaltung mit dem acht Jahre alten Wallach Chalou im Stechen fehlerfrei und kam in 39,25 Sekunden als Schnellster über die Hindernisse. Gaudiano erhielt ein Preisgeld von 6300 Euro und einen Geländewagen.