Tourismus : ITB Berlin: Auszeichnung für MV-Imagefilme «Endlich Ruhe»

Die Imagefilme «Endlich Ruhe» des Tourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern sind auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin ausgezeichnet worden. Die fünfteilige Webserie, bei der die Schauspieler Anneke Kim Sarnau, Hinnerk Schönemann und Olaf Schubert auftreten, erhielt den ersten Preis beim Multimedia-Tourismus-Award «Goldenes Stadttor», wie der Verband am Freitag berichtete. In der Begründung hieß es, dass sich das Land in den gut eine Minute dauernden Spots lässig, charmant und selbstironisch in Szene setze. Die Filme sind ausschließlich im Internet zu sehen.

von dpa

09. März 2018, 12:34 Uhr

Zudem sei der Gebärdenfilm «Molli» mit dem dritten Platz in der Kategorie «Innovation» ausgezeichnet worden. Molli ist Teil einer achtteiligen Serie in Gebärdensprache mit Untertitel und Tonspur. Gerade für Menschen mit Beeinträchtigungen sei es wichtig, dass sie das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern in seiner Vielfalt erleben können, sagte Verbandspräsident Wolfgang Waldmüller.