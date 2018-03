Tourismus : ITB startet mit drei Fachbesuchertagen: MV im Mittelpunkt

Nach der Eröffnungsgala am Dienstagabend beginnt am Mittwoch (10.00 Uhr) die Internationale Tourismusbörse ITB in Berlin für die Fachbesucher. Insgesamt werden bis Freitag rund 110 000 Fachbesucher erwartet, bevor am Wochenende die Messehallen für das Publikum geöffnet werden. Im vergangenen Jahr nutzten rund 60 000 Besucher dieses Angebot. Mehr als 10 000 Aussteller aus rund 180 Ländern stellen in den weitläufigen Messehallen ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Die ITB ist die weltweit größte Reisemesse.

von dpa

07. März 2018, 02:26 Uhr

Im Mittelpunkt der ITB steht Mecklenburg-Vorpommern, das in diesem Jahr als Partnerland ausgewählt wurde. Das Land, das überall in den Messehallen mit Strandkörben, Plakaten und Flaggen vertreten ist, erfährt dadurch eine hohe Aufmerksamkeit. Ziel der Anstrengungen, die sich das Land mehr als eine Million Euro kosten lässt, ist es vor allem, die internationale Bekanntheit zu erhöhen. In Deutschland liegt der Anteil ausländischer Gäste im Schnitt bei 18 Prozent, im Nordosten nur zwischen 3 und 4 Prozent mit einem leicht rückläufigen Trend.