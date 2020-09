Konjunktur : IWH: Fördergelder verzögern Angleichung von Ost und West

Fehler in der Verteilung staatlicher Fördergelder sind nach Ansicht des Ökonomen Reint E. Gropp mitverantwortlich dafür, dass Ostdeutschland auch 30 Jahre nach der Einheit wirtschaftlich nicht das West-Niveau erreicht. «Mit Subventionen wollte der Staat in Ostdeutschland den Strukturwandel von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft schaffen. Langfristig haben diese Fördergelder aber dazu geführt, dass die wirtschaftliche Annäherung zwischen Ost und West länger dauert», analysiert der Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt am Main.

von dpa

25. September 2020, 05:52 Uhr