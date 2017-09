Konjunktur : IWH: Steigendes Wirtschaftswachstum für Ostdeutschland

Die ostdeutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des Instituts für Wirtschaftsforschung (IWH) in Halle in den kommenden Jahren stärker zulegen als im Bundesschnitt. Die IWH-Forscher sagten für die ostdeutschen Länder einschließlich Berlin im laufenden Jahr ein Plus von 2,2 Prozent voraus und damit 0,3 Punkte mehr als für ganz Deutschland.