Agrar : Jägerzahl steigt auf Rekordhoch

von dpa

28. Januar 2018, 09:32 Uhr

Im Norden gibt es deutlich mehr Jäger als im bundesweiten Durchschnitt. So besitzt in Mecklenburg-Vorpommern jeder 124. Bürger nach Angaben des Deutschen Jagdverbands einen Jagdschein, das ist deutscher Rekord. Der Nordosten verdrängte damit Schleswig-Holstein vom Spitzenplatz. Dort liegt das Verhältnis bei 1 zu 126, in Niedersachsen kommt ein Jäger auf 132 Einwohner. Der Bundesschnitt liegt bei 1 zu 214. Bundesweit stieg die Zahl der Jäger auf ein Rekordhoch. In der Jagdsaison 2016/17 zählte der Deutsche Jagdverband bundesweit fast 384 000 Jäger, rund 2000 mehr als in der Vorsaison.