Schiffbau : Jährlich 275 000 Euro für Maritimes Cluster Norddeutschland

Die maritime Wirtschaft spielt eine zentrale Rolle in Mecklenburg-Vorpommern. Durch Plattformen wie das Maritime Cluster Norddeutschland soll der Wirkungskreis ausgebaut werden.

von dpa

29. Januar 2018, 12:58 Uhr

Die Landesregierung wird die Rostocker Landesstelle des Maritimen Clusters Norddeutschland (MCN) zunächst bis zum Jahr 2021 mit jährlich 200 000 Euro unterstützen. Darüber hinaus gingen jährlich 75 000 Euro an die Zentrale des MCN, damit dort die Interessen der Unternehmen und Forschungsinstitute aus Mecklenburg-Vorpommern vertreten werden, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph am Montag bei einer Fachtagung zur «Maritimen Sicherheit» in Rostock. Im MCN sind knapp 300 Unternehmer der maritimen Wirtschaft aus allen fünf norddeutschen Bundesländern vertreten. Es übernimmt eine wichtige Funktion an der Schnittstelle von Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand. Mecklenburg-Vorpommern ist mit neun Unternehmen dabei. Die neue MCN-Landesgeschäftsstelle ist bei der IHK Rostock angesiedelt.

«Wir brauchen Plattformen, die die Player, die Verantwortung für neue Produkte tragen, zusammenbringen», sagte Rudolph. So gelte es beispielsweise, das künstliche Riff vor Nienhagen (Kreis Rostock) zu einer Unterwasserwelt für die Forschung auszubauen. Dort sollten unter realen Bedingungen beispielsweise Anstriche oder Schweißarbeiten unter Wasser ausgeführt werden. Es sei die Aufgabe von MCN, die regionalen Partner zusammenzubringen, aber auch zu nach weiteren Partnern im norddeutschen Verbund zu suchen.