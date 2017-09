Gesundheit : Jährlich mehr als 1200 neue Fälle von Prostata-Krebs

In Mecklenburg-Vorpommern erkranken nach Angaben des Gesundheitsministeriums jährlich mehr als 1200 Männer an Prostatakrebs. Das sei jede fünfte Krebserkrankung und die häufigste Krebsart bei Männern, sagte Minister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag, einen Tag vor dem Europäischen Prostatatag am Freitag.