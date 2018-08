Gesundheit : Jahr der Zecke: Mehr Erkrankungen durch Zeckenbisse erwartet

von dpa

07. August 2018, 12:28 Uhr

Schwerin (dpa/mv) – Die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) rechnet in diesem Jahr mit deutlich mehr Erkrankungen durch Zeckenbisse als in den Vorjahren. 2018 ist dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) zufolge ein Zeckenjahr. Es gebe die höchste Zahl von Zecken, die seit Beginn der Untersuchungen 2009 in einem Sommer festgestellt wurden, hieß es in einer früheren Mitteilung des Instituts. Damit steige die Gefahr, durch einen Zeckenstich an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder Lyme-Borreliose (LB) zu erkranken, sagte der Pharmazeut bei der KKH Sven Seißelberg. Der KKH zufolge hatte die Zahl der infizierten Versicherten in den vergangenen Jahren leicht abgenommen und lag 2017 bundesweit bei 1326 Borreliose- und 197 FSME-Fällen.