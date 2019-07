Gesundheit : Jahresbericht des Landesamts für Gesundheit und Soziales

Im Rostocker Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) laufen alle Informationen aus den Landkreisen zu wichtigen Gesundheitsthemen, Arbeitsschutz, finanzielle Unterstützung wie Elterngeld oder Betreuung von Behinderten zusammen. Heute will Sozialministerin Stefanie Drese (SPD), in deren Verantwortungsbereich das Lagus arbeitet, eine Bilanz des Jahres 2018 vorlegen.

von dpa

10. Juli 2019, 02:04 Uhr

Drese machte bereits zuvor auf das große Spektrum des Amtes aufmerksam: «Im Lagus wurden 2018 weit über 600 Millionen Euro für die sozialen und gesundheitlichen Belange der Menschen in MV umgesetzt. Dabei reicht die Aufgabenpalette von der Geburt bis ins hohe Alter.» Das Lagus ist in Mecklenburg-Vorpommern in Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald und Neustrelitz vertreten.