Datenschutz : Jahresbericht zu Datenschutz in MV wird vorgestellt

von dpa

16. Juni 2020, 03:35 Uhr

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Heinz Müller, stellt am heutigen Dienstag in Schwerin den Jahresbericht seiner Behörde vor. In dem Bericht geht es unter anderem um die Zahl der registrierten Beschwerden und Bußgelder. Beim Vorjahresbericht stieg die Zahl der Beschwerden deutlich an. Einer der Gründe war das Inkrafttreten der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung von Mai 2018. Diese hatte auch im Nordosten die Sensibilität für den Umgang mit Daten kräftig steigen lassen. Durch den Vorjahresbericht war auch herausgekommen, dass zwei Polizisten dienstlich erhobene Kontaktdaten genutzt hatten, um privaten Kontakt zu minderjährigen Mädchen aufzunehmen.