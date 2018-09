Gesellschaft : Jahreskongress zur politischen Bildung widmet sich Europa

von dpa

19. September 2018, 13:41 Uhr

Das Thema Europa steht im Mittelpunkt des 11. Landeskongresses zur politischen Bildung am Donnerstag in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Dazu werden nach Angaben der Landeszentrale für politische Bildung etwa 120 Teilnehmer erwartet. Der Kongress diene Sozialkundelehrern, Mitarbeitern von Vereinen und interessierten Bürger gleichermaßen als Informationsbörse und Diskussionsplattform, sagte der Direktor der Landeszentrale, Jochen Schmidt. Nicht allein die bevorstehende Europawahl im Mai 2019 sei Grund für die Themenwahl gewesen, sondern vor allem die aktuelle Debatte um die Zukunft der Europäischen Union. «Es wird längst nicht mehr um Details gestritten wie Bananenkrümmung und Glühbirnen-Verbot. Es geht inzwischen um Grundsätzliches», sagte Schmidt unter Hinweis auf wachsenden Differenzen in der EU und nationalistische Tendenzen.