Parteien : Jamaika-Bündnis wäre nicht gut für Sicherheit

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) befürchtet, dass die geplante Regierungskoalition aus Union, FDP und Grünen keine schärferen Sicherheitsgesetze zustande bringen würde. «Ich befürchte, dass Jamaika aus Sicht der inneren Sicherheit nicht gut wäre», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstag). So sei etwa die FDP gegen mehr Videoüberwachung und eine Vorratsdatenspeicherung, die aber im Anti-Terror-Kampf gebraucht werde. Und in der Asyl- und Ausländerpolitik müsse die Union gegenüber beiden kleineren Parteien darauf beharren, den Familiennachzug von Flüchtlingen zu begrenzen und die nordafrikanischen Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. «Das wird alles nicht einfach», sagte er mit Blick auf die laufenden Sondierungen in Berlin.