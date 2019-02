Wahlen : Jamel-Rock-Mitinitiatorin Lohmeyer kandidiert für SPD

Die Krimi-Autorin und Aktivistin im Kampf gegen Rechtsextremismus, Birgit Lohmeyer, tritt bei den Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern Ende Mai für die SPD an. Die 60-Jährige werde sich um Mandate in der Vertretung ihrer Heimatgemeinde Gägelow und im Kreistag von Nordwestmecklenburg bewerben, sagte der Generalsekretär des SPD-Landesverbands, Julian Barlen, am Dienstag in Schwerin. Nach seinen Angaben war Lohmeyer im Vorjahr in die SPD eingetreten. Zuvor hatte der NDR über Lohmeyers Kandidatur berichtet.

Birgit Lohmeyer war 2004 gemeinsam mit ihrem Mann Horst von Hamburg in das kleine Dorf Jamel in Nordwestmecklenburg gezogen, das als Hochburg der rechtsextremen Szene im Land gilt. Wiederholten Anfeindungen widersetzte sich das Paar und gründete als Reaktion das linksalternative Rockfestival «Jamel rockt den Förster», das zunehmend auch überregional Aufmerksamkeit erregte. Dazu trugen maßgeblich auch spontane Auftritte der Toten Hosen, der Ärzte und von Herbert Grönemeyer bei.

Für sein Engagement gegen Rechtsextremismus und für Demokratie wurde das Ehepaar Lohmeyer mehrfach geehrt. Auf Kritik der Eheleute und von Sympathisanten war jüngst die Verpachtung einer gemeindeeigenen Wiese an einen im Ort lebenden mutmaßlichen Rechtsextremisten gestoßen. Das Areal in der Dorfmitte wurde bislang unter anderem als Parkplatz für das Rockfestival genutzt.