Landtag : Jeder 13. Häftling sitzt wegen nicht bezahlter Geldstrafe

Jeder 13. Häftling in Mecklenburg-Vorpommern sitzt wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe ein. In allen vier Landgerichtsbezirken gebe es Angebote für gemeinnützige Arbeit, um die sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen zu vermeiden, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Donnerstag im Landtag. Doch es gebe Betroffene, die nicht in der Lage oder willens seien, dieses Angebot anzunehmen. Offensichtlich werden es mehr: Konnte zuvor etwa in der Hälfte aller Fälle die Haft durch gemeinnützige Arbeit abgewendet werden, sei dies 2017 nur in 756 Fällen - einem Drittel - gelungen.

von dpa

31. Mai 2018, 17:39 Uhr

Den Grund dafür sieht Hoffmeister in schweren sozialen und psychischen Problemen eines Teil der Betroffenen. «Davor können wir nicht die Augen verschließen», sagte sie. In nahezu jedem dieser Fälle sei Alkohol- oder Drogenmissbrauch festzustellen. Deshalb werde die Ersatzfreiheitsstrafe oft zunächst im Krankenhaus vollzogen.

Die Menschen würden während der Ersatzfreiheitsstrafe nicht lediglich verwahrt, sondern mit ihrer Schulden- und Suchtsituation werde sich auseinandergesetzt. Ausgewogene Ernährung, Suchtbehandlung und medizinische Betreuung hätten während der Ersatzfreiheitsstrafe oft eine stabilisierende Wirkung, «obwohl die Leute eigentlich nicht in den Strafvollzug gehören», wie Hoffemeister sagte. Es handele sich um Probleme, die gesamtgesellschaftlich angegangen werden müssten.

Dennoch sprach sich die Ministerin für eine Beibehaltung der Ersatzfreiheitsstrafe aus. Sie sei der letzte und unverzichtbare Baustein, um die Geldstrafe zu einem schlüssigen Strafkonzept werden zu lassen, sagte Hoffmeister. «Ohne sie als ultima ratio wäre die Geldstrafe ein zahnloser Tiger.» Aktuell verbüßen nach ihren Worten 80 von 1100 Inhaftierten im Nordosten eine Ersatzfreiheitsstrafe.

Der Landtag diskutierte auf Antrag der Linken über das Thema. Die Abgeordnete Jacqueline Bernhardt sagte, das Instrument der Ersatzfreiheitsstrafen sei kriminologisch sinnlos. Das Ziel des Strafvollzugs - die Resozialisierung - könne mit Ersatzfreiheitsstrafen nicht erreicht werden.