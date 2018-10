Hochschulen : Jeder achte Student in MV studiert in Teilzeit

von dpa

30. Oktober 2018, 12:22 Uhr

Etwa jeder achte Student in Mecklenburg-Vorpommern studiert in Teilzeit. Mit einer Quote von 12,1 Prozent liegt der Nordosten über dem Bundesdurchschnitt von 7,2 Prozent, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) am Dienstag in Gütersloh mitteilte. Damit zählt Mecklenburg-Vorpommern nach Hamburg (18,5 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (15,5 Prozent) zu den Ländern mit der höchsten Quote. An den Hochschulen im Nordosten sind auch deutlich mehr Studiengänge für ein Teilzeitstudium geöffnet als im Bundesschnitt. Während bundesweit knapp jeder achte Studiengang in Teilzeit angeboten wird, ist es in Mecklenburg-Vorpommern jeder fünfte. Ein Teilzeitstudium bietet die Möglichkeit, Studium und Familie oder Weiterbildung und Beruf unter einen Hut zu bringen. Der Nachteil ist, dass Teilzeitstudierende keinen BAföG-Anspruch haben.