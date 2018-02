Unternehmen : Jeder Fünfte in MV arbeitet in Kleinbetrieb

Schwerin (dpa/mv) - Die Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns ist nach wie vor sehr kleinteilig. Von den 68 411 Betrieben im Land (Stand: 30. September 2017) hatten 86,6 Prozent weniger als zehn Beschäftigte, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Schwerin mitteilte. Jeder Fünfte arbeite in einem solchen Kleinbetrieb (20,5 Prozent). Nur 0,3 Prozent waren demnach größere Betriebe mit 250 und mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

von dpa

23. Februar 2018, 12:20 Uhr

Fast jedes fünfte Unternehmen im Land (19,1 Prozent) ist den Angaben zufolge mit Handel oder Reparatur von Autos beschäftigt, dort arbeiteten 14,5 Prozent aller Beschäftigten. Der Wirtschaftsbereich mit den meisten Mitarbeitern sei das Gesundheits- und Sozialwesen (20,9 Prozent), wo 8,7 Prozent aller Betriebe des Landes aktiv waren. Im Verarbeitenden Gewerbe, das als Rückgrat einer Wirtschaft gilt, waren den Angaben zufolge 5,4 Prozent der Betriebe des Landes aktiv mit 14,2 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.