Gesundheit : Jedes siebente Vorschulkind ist zu dick

von dpa

11. Juni 2018, 10:44 Uhr

Nahezu jedes siebente Vorschulkind in Mecklenburg-Vorpommern ist zu dick. Bei den Schuleingangsuntersuchungen im Schuljahr 2016/17 stellten die Ärzte bei 13,5 Prozent der Kinder Übergewicht fest. Dies geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken im Landtag hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Im Jahr davor hatte der Anteil der übergewichtigen Vorschulkinder noch 12,1 Prozent betragen, noch ein Jahr davor waren es 12,3 Prozent. Außerdem befindet sich jedes sechste Kind vor der Einschulung wegen Sprachstörungen in ärztlicher Behandlung. Von den im Schuljahr 2016/17 bei den Einschulungsuntersuchungen vorgestellten 14 826 Mädchen und Jungen traf dies auf 2399 zu. Für weitere 871 Kinder wurde ein Arztbesuch empfohlen.