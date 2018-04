Brauchtum : Jette Joop kürt das «Küsten-Dirndl»: Finale

Modedesignerin Jette Joop kürt heute (12.30 Uhr) gemeinsam mit einer Jury in Rostock den Sieger im ersten Trachtenwettbewerb des Landestourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern. Gefragt waren Ideen für eine moderne Interpretation traditioneller Kleidung aus dem Nordosten.

von dpa

20. April 2018, 05:52 Uhr

Drei Designer stehen mit ihren Entwürfen für Damen- und Herren-Outfits im Finale. Models sollen der Jury die Kollektionen vorführen. Ihr gehören neben Joop unter anderem Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) und der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Bernd Fischer, an.

Elf Modedesigner hatten sich für den mit 60 000 Euro dotierten Wettbewerb «Trachten neu erleben» beworben, sieben genügten den formalen Anforderungen. Nach einer ersten Auswahlrunde im Januar in Schwerin schafften es drei ins Finale. Sie absolvierten ein Coaching bei Joop in Hamburg, wo noch einmal an den Entwürfen gefeilt wurde, wie eine Sprecherin des Tourismusverbands sagte.

Dem Sieger lockt der Auftrag zur Anfertigung einer Musterkollektion im Wert von 25 000 Euro. Auf die anderen Finalisten warten kleinere Geldpreise. Ein typisches Accessoire soll mit einem Extra-Preis gewürdigt werden. Als Zielgruppe für «Küsten-Dirndl» und Co. sieht der Tourismusverband unter anderem Mitarbeiter von Museen, Tourist-Informationen und Hotels.