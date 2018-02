Theater : Joachim Kümmritz bleibt Doppel-Theaterintendant

Joachim Kümmritz bleibt bis Mitte 2019 Intendant an gleich zwei der vier großen Theaterhäusern in Mecklenburg-Vorpommern. Neben dem Engagement am Rostocker Volkstheater haben die Verantwortlichen der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz Kümmritzs Vertrag jetzt ein Jahr verlängert, wie Landrat Heiko Kärger (CDU) am Donnerstag sagte. Der 68-Jährige leitete lange das Mecklenburgische Staatstheater, kam dann nach Neustrelitz und erarbeitet derzeit einen Spielplan für die Spielzeit 2018/19 für das Theater und die Neubrandenburger Philharmonie. Auch der Vertrag von Generalmusikdirektor Sebastian Tewinkel in Neubrandenburg laufe weiter.

von dpa

22. Februar 2018, 08:58 Uhr

Die Verlängerung für Kümmritz war nötig, weil die ursprünglich geplante Fusion des Neustrelitzer Theaters mit dem Theater Vorpommern (Stralsund/Greifswald) wieder auf Eis gelegt wurde. Nun wollen die Gesellschafter beider Häuser bis Ende März Vorschläge für eine verstärkte Kooperation vorlegen, so dass beide Theater-Häuser selbstständig bleiben könnten. Dann wollen Land und Gesellschafter darüber entscheiden. Ursprünglich sollte der Intendant des Theaters Vorpommern Dirk Löschner beide Häuser leiten.