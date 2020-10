Ausbildung : Jobfactory: 100 Aussteller informieren über Ausbildung

Mit einer corona-bedingten Verspätung geht kommende Woche (16./17.10) in der Hansemesse Rostock die Messe Jobfactory über die Bühne. Sie gilt mit mehr als 100 Ausstellern als die größte Berufsorientierungsmesse in Mecklenburg-Vorpommern. Wie Projektleiterin Sonja Kretz am Dienstag sagte, erhalten die Schüler dort die Möglichkeit, direkt mit Personalern und anderen Auszubildenden ins Gespräch zu kommen und offene Fragen zu besprechen. Insgesamt würden Informationen zu mehr als 400 Ausbildungsberufen und Studiengängen zur Verfügung gestellt.

06. Oktober 2020, 12:35 Uhr