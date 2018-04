Unfälle : Jogger läuft vor Auto: Gut eine Woche nach Unfall gestorben

Gut eine Woche nach dem Zusammenstoß mit einem Auto bei Jürgenstorf (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Jogger gestorben. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, erlag der 27-Jährige am Sonntag im Klinikum Neubrandenburg seinen Kopfverletzungen. Den Ermittlungen zufolge könnte der Jogger wegen seiner Kopfhörer das Auto am 13. April auf der Landstraße nach Pribbenow überhört haben. Der Mann habe plötzlich die Fahrbahnseite gewechselt, als die 55 Jahre alte Autofahrerin gerade an ihm vorbeifahren wollte. Die Frau erlitt einen Schock.

von dpa

23. April 2018, 11:28 Uhr

Die Polizei warnt in dem Zusammenhang erneut vor Kopfhörer-Nutzung im Straßenverkehr. Im Januar hatte ein 18-Jähriger, der Kopfhörer trug, in Neubrandenburg einen Zug überhört und wurde von diesem erfasst und getötet. Durch das Hören lauter Musik könnten Geräusche im Straßenverkehr nicht oder nur eingeschränkt wahrgenommen werden. Mitunter werde auch noch eine Kapuze, wie im Fall in Jürgenstorf, getragen, was auch die Sicht verringert. Zudem sei die Konzentrationsfähigkeit stark gemindert.