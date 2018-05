Forschung : «Jugend forscht»-Sieger im Fach Geo- und Raumwissenschaften

Drei Rostocker Gymnasiasten haben beim Bundeswettbewerb im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften gesiegt. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) gratulierte den Siegern am Sonntag in Darmstadt (Hessen), wie das Pharmaunternehmen Merck als Ausrichter des Bundesfinales mitteilte. Die Preisträger sind Adrian Schorowsky vom Erasmus-Gymnasium Rostock sowie Leni Termann und Lara Neubert vom Gymnasium Reutershagen, alle 18 Jahre alt. Sie entwickelten eine Idee, wie man Kunststoffabfälle auf der Internationalen Raumstation ISS recyceln könnte. Nach ihrem Konzept könnten die Abfälle aus Polyethylen an Bord eingeschmolzen und als Rohstoff für 3D-Drucker wiederverwendet werden.

von dpa

27. Mai 2018, 12:37 Uhr

Seit Donnerstag hatten sich mehr als 180 Nachwuchsforscher aus ganz Deutschland beim 53. Bundesfinale gemessen. Die Preise werden in mehreren Kategorien vergeben. Bei den Projekten lagen die Schwerpunkte in diesem Jahr auf Umweltthemen, Medizin und Medizintechnik.