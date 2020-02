Kriminalität : Jugend-Gruppe soll Serie von Propagandadelikten verübt haben

Die Polizei hat in der Region Burg Stargard bei Neubrandenburg nach eigenen Angaben eine Serie rechter Propagandadelikte aufgeklärt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, ist am Mittwoch bei Durchsuchungen in sieben Objekten umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Unter Verdacht stehen fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Sie sollen seit Sommer 2019 mindestens 18 Taten verübt haben, darunter Hakenkreuz-Schmierereien an der Regionalen Schule sowie das Abspielen rechtsextremer Musik mit «Sieg Heil-Rufen» im Stadtgebiet.

von dpa

26. Februar 2020, 17:52 Uhr

Bei den Durchsuchungen in den Wohnungen und Häusern seien unter anderem Smartphones, tragbare Computer und Speichermedien wie USB-Sticks beschlagnahmt worden, aber auch mehrere Spraydosen, die auf Sprühaktionen hindeuten. Die Auswertung dauere noch an. Die Eltern seien «zum größten Teil erschrocken und sehr bestürzt» über das mutmaßliche Treiben ihrer Sprösslinge gewesen, hieß es von der Polizei.