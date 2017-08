Strafvollzug : Jugendgefängnis halbvoll: Platz für ältere Täter gefordert

Wegen zu geringer Auslastung sollten in der einzigen Jugendhaftanstalt Mecklenburg-Vorpommerns künftig auch junge erwachsene Straftäter untergebracht werden. Das hat der rechtspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Sebastian Ehlers nach einem Besuch im Jugendgefängnis in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) am Donnerstag gefordert. Die Anstalt leiste mit dem Nachholen von Schulabschlüssen und Ausbildungen zu Facharbeitern einen wichtigen Beitrag für die Resozialisierung junger Menschen und bereitet sie gut auf die Rückkehr ins normale Leben vor.