Wahlen : Jugendliche an Urne: Wählen mit 16 auch bei Landtagswahlen?

von dpa

06. Mai 2019, 05:40 Uhr

Knapp drei Wochen vor der Kommunalwahl steht die Frage im Raum, ob 16-Jährige auch bei den Landtagswahlen das Wahlrecht bekommen sollten. In Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein dürfen sie mitwählen, in Mecklenburg-Vorpommern bislang nicht. Bei der brandenburgischen Landtagswahl 2014 lag die Wahlbeteiligung der 16- und 17-Jährigen nach Angaben des Amts für Statistik bei 41,5 Prozent und war damit deutlich höher als bei den 18- bis 20-Jährigen. Christian Tönelt vom Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern meint: «Erstwähler-Kampagnen fruchten bei 16- und 17-Jährigen mehr als bei Volljährigen.» Daher sei es sinnvoll, schon mit 16 wählen zu dürfen. So könne man das Verfahren besser einüben.