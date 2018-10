Kriminalität : Jugendliche stehlen Handtasche: kurz danach geschnappt

von dpa

18. Oktober 2018, 06:51 Uhr

Unmittelbar nach dem Diebstahl einer Handtasche in Schwerin hat die Polizei zwei 16 und 17 Jahre alte Tatverdächtige gefasst. Der Polizei zufolge war eine 75-Jährige am Mittwochabend aus einem Bus ausgestiegen, als sie von den zwei Jugendlichen verfolgt wurde. Wenig später wurde ihr von hinten die Handtasche entrissen. Die Frau fiel zu Boden, wurde aber nicht verletzt und rief um Hilfe. Die beiden flüchtenden Diebe konnten dank Zeugenhinweisen gestellt und festgenommen werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittlungen wegen Raubes wurden aufgenommen.