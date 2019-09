Vereine : Junge Europäer werden 20: Festveranstaltung in Demmin

Der Verein Junge Europäer feiert sein 20-jähriges Bestehen. Am Montag hat er zu einer Festveranstaltung in Demmin eingeladen, wo sich die Jugendgruppe am 30. September 1999 gegründet hatte. Ein Jahr später wurde er auf einer Konferenz mit Jugendlichen aus Polen, Litauen und Estland in einen internationalen Dachverband umgewandelt, wie der Initiator Siegfried Logall berichtete.

von dpa

29. September 2019, 10:47 Uhr

Der 67-Jährige steht bis heute als Ehrenamtlicher an der Spitze des Verbandes, der sich vor allem durch Hilfstransporte nach Osteuropa einen Namen machte. Der Verein sammelt seit Jahren Hilfsgüter, hauptsächlich für bedürftige Kinder. Die meisten Transporte gingen nach Litauen, wo er in den Städten Kursenai und Siauliai zwei Kinderkrankenhäuser und Sozialstationen mit Sachspenden unterstützt.

Logall bezeichnet es als wichtigste Ziele, den «europäischen Gedanken» zu fördern und der Bevölkerung Europa näher zu bringen. In seine Begeisterung mischten sich zunehmend Zweifel an der EU-Politik. Über viele Verträge der EU sei der größte Teil der Bevölkerung kaum richtig informiert worden, kritisierte Logall.

Dies sei traurig und müsse kurzfristig geändert werden, damit wieder Vertrauen entstehe, sagte er. «Wir können nicht mehr länger zuschauen, wie die Europäische Union weiter gespalten (...) wird», schrieb er im Vorwort zu einem Fotoband, der in diesem Jahr aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums erschien. Höhepunkt der Feier am Montag soll ein Kulturprogramm mit Künstlern des Kulturzentrums Stettin (Szczecin) sein.