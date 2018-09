Unfälle : Junge fährt mit Spielauto und wird schwer verletzt

von dpa

03. September 2018, 22:32 Uhr

Schwerer Unfall mit selbstgebautem Kettcar: Ein Zehnjähriger ist in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft auf eine Straße gefahren und dort von einem Auto erfasst worden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht, wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte. Der Junge sei mit dem Spielzeug am Montagnachmittag mit hohem Tempo vom Grundstück seiner Eltern im Ortsteil Neugarten direkt auf die Straße gefahren. Der Fahrer eines Transporters habe trotz angepasster Geschwindigkeit und sofortiger Bremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können.