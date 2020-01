Notfälle : Junge geht wegen Warnstreiks nachts zur Schule

Ein besonders pflichtbewusster Junge hat seiner Mutter in Rostock einen gehörigen Schrecken eingejagt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, meldete die Mutter in der Nacht gegen 2.30 Uhr, dass der 13-Jährige mit seiner Schultasche weg sei. Er habe einen Zettel hinterlassen, dass er schon zur Schule unterwegs sei. In Rostock waren für Donnerstagmorgen ab 3.00 Uhr Warnstreiks im Nahverkehr angekündigt - und der Junge hatte befürchtet, nicht rechtzeitig in seiner einige Kilometer entfernten Schule anzukommen.

von dpa

23. Januar 2020, 21:27 Uhr

Die Polizei suchte das Kind aus dem östlichen Stadtteil Toitenwinkel, aber erst ein Anruf der Schulsekretärin gegen 7.00 Uhr brachte die Erleichterung. Der Junge sei in der Schule im Ortsteil Reutershagen angekommen, sagte die Sekretärin - wie lange er gebraucht hatte, war nicht bekannt.