Kriminalität : Junge Männer bei Auseinandersetzungen in Rostock verletzt

Zwei 20-Jährige sind am Mittwochabend in Rostock innerhalb von anderthalb Stunden von jeweils mehreren Männern angegriffen und verletzt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Zwischenfällen gebe, sei bislang unklar, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der erste 20-Jährige wurde vor einem Imbiss von drei Männern angesprochen und dann mit einem Schlagstock, einer Holzkiste und Fußtritten am Kopf verletzt. Obwohl die Täter flohen, konnten Zeugen zwei der Verdächtigen identifizieren.

von dpa

05. April 2018, 06:49 Uhr

Anderthalb Stunden später wurden drei junge Männer beim Aussteigen aus einer Straßenbahn von vier weiteren erwartet, gerieten in Streit und wurden von ihnen mit Steinen und Flaschen beworfen. Auch hier wurde ein 20-Jähriger leicht verletzt, die Täter konnten fliehen. In beiden Fällen waren die Hintergründe zunächst unbekannt. Die Kriminalpolizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf.