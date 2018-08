Kriminalität : Junge Männer mit Luftdruckwaffe bedroht: Polizei ermittelt

Drei junge Männer sind am Donnerstagabend in Bergen auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) nach eigenen Angaben mit einer Luftdruckwaffe bedroht worden. Sie haben nach Aussage des 18-jährigen Anzeigenerstatters in einem geparkten und von innen verriegelten Auto gesessen, als sich vier den Geschädigten bekannte Männer zwischen 18 und 24 Jahren näherten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einer von ihnen habe mit einer Luftdruckwaffe auf das Auto geschossen, wobei eine Seitenscheibe beschädigt worden sei. Zudem habe ein Mann auf die Frontscheibe eingeschlagen.

von dpa

17. August 2018, 14:57 Uhr

Informationen zu den Beziehungen unter den sieben Beteiligten oder möglichen Motiven für die Tat lagen der Polizei zunächst nicht vor. Die Beamten prüften zunächst noch den genauen Tathergang. Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz seien aufgenommen worden.