Kriminalität : Jungen-Mord: Hinweise auf Personen nach ZDF-Sendung

Fast 24 Jahre nach dem rätselhaften Mord an einem 14-jährigen Jungen aus Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) verfolgt die Polizei neue Hinweise.

Boizenburg/Elbe | Diese hätten sich nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen ...XY ungelöst“ am Mittwoch ergeben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Rostock sagte. Mehrere Anrufer hätten Namen von Kontaktpersonen von damals genannt, mit denen das Geschehen in der Zeit nach dem Verschwinden des Jungen am 17. Oktober 1997 aufgeklärt werden könnte. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.