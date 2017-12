Kriminalität : Junger Mann mit falschem Pass im Seehafen Rostock entdeckt

von dpa

erstellt am 24.Dez.2017 | 15:15 Uhr

Ein junger Mann mit einem falschen Pass hat sich in einem Bus im Seehafen Rostock vor der Kontrolle durch Bundespolizisten auf der Toilette versteckt. Als er am Samstag trotz Aufforderung nicht heraus kam, öffnete der Busfahrer die Tür, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Der 19-Jährige legte den Beamten einen kanadischen Reisepass vor. Beim Vergleich des Fotos mit dem Mann kamen den Beamten Zweifel. Eine Überprüfung ergab, dass der kanadische Pass von Interpol nach einem Diebstahl ausgeschrieben war. Der junge Mann gab an, er sei über Bolivien, Spanien und Frankreich nach Deutschland gekommen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Der junge Mann wurde in eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber gebracht.