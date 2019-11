Parteien : Juso-Chef Kühnert stellt sich zur Wiederwahl

Juso-Chef Kevin Kühnert stellt sich auf einem Bundeskongress der SPD-Nachwuchsorganisation heute in Schwerin zur Wiederwahl. Zu dem dreitägigen Treffen werden etwa 300 Teilnehmer erwartet (15.00 Uhr). Kühnert ist seit zwei Jahren im Amt. Der 30-Jährige hatte sich in der Vergangenheit als Kritiker der GroKo in Berlin profiliert und jüngst auch Ambitionen auf einen der Stellvertreterposten im neuen SPD-Bundesvorstand deutlich gemacht, der im Dezember gewählt wird. Kühnert tritt auf dem Juso-Kongress aller Voraussicht nach ohne Gegenkandidat an. Zum Auftakt wird Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zu den Delegierten sprechen.

von dpa

22. November 2019, 02:28 Uhr

Den Kongressteilnehmern liegt eine Vielzahl von Anträgen vor. Darunter ist auch ein Leitantrag des Bundesvorstandes zur Weiterführung der «Linkswende in der Sozialdemokratie». Ziel sei eine Gesellschaft der Freien und Gleichen, die sozialen, ökologischen und ökonomischen Fortschritt mit der freien Persönlichkeitsentfaltung auf Basis ökonomischer Sicherheit verbinde. «Die Überwindung kapitalistischer Produktionsverhältnisse sowie die Humanisierung der Erwerbsarbeit sind für das Erreichen dieser Ziele zentral», heißt es in dem mehr als 30-seitigen Antrag.