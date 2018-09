Justiz : Justiz: Nach geplatztem Prozess Debatte um Personalknappheit

von dpa

05. September 2018, 16:58 Uhr

Nach dem Platzen eines Prozesses am Landgericht Neubrandenburg wegen Richtermangels ist im politischen Schwerin eine Debatte um die Personalausstattung der Justiz entbrannt. Die rechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jacqueline Bernhardt, zeigte sich verwundert über Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die sich besorgt über die Situation gezeigt hatte. «Bereits seit Jahren weist meine Fraktion auf die zu geringe Personalausstattung in der Justiz hin und kritisiert deren Auswüchse wie etwa U-Haft-Entlassungen wegen nicht fristgerecht anberaumter Termine», sagte Bernhardt am Mittwoch in Schwerin. Am Dienstag war am Landgericht Neubrandenburg der Prozess um eine zu Tode gefolterte Frau aus Alt Rehse geplatzt. Grund war die längere Erkrankung eines Richters und die baldige Pensionierung eines weiteren Richters der Schwurgerichtskammer.