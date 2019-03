Gesundheit : Justizministerin: Weniger Fixierungen in Pflegeheimen

In Mecklenburg-Vorpommerns Pflegeheimen werden Menschen seltener als früher zum eigenen Schutz oder dem anderer Menschen festgebunden. Die Zahl der richterlichen Anordnungen sei von 1530 im Jahr 2016 auf 1356 im Jahr 2017 gesunken, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) laut Pressemitteilung am Montag in Torgelow auf der Fachveranstaltung «Freiheitsentziehende Maßnahmen in der Pflege reduzieren 2.0». Fixierungen sind nur mit Genehmigung eines Richters möglich.

von dpa

18. März 2019, 11:51 Uhr

Als Vorbild nannte Hoffmeister das Amtsgericht Pasewalk. «In den Pflegeheimen und den betreuten Wohnformen rund um Pasewalk gibt es heute kaum noch Fixierungen», erklärte die Ministerin. In einer Einrichtung werde sogar gänzlich darauf verzichtet. «Das ist ein großer Erfolg des Amtsgerichts Pasewalk, das die Initiative vor sieben Jahren gestartet hatte.» Die Verfahrenspfleger seien speziell geschult worden und suchten gemeinsam mit den Heimen nach alternativen Maßnahmen, um etwa demente Patienten vor Verletzungen bei einem Sturz aus dem Bett zu schützen. Eine Möglichkeit sind nach Worten eines Ministeriumssprechers niedrigere Betten.