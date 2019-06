Bau : JVA Bützow soll früher saniert werden

In einem Teil des Gefängnisses in Bützow (Landkreis Rostock) soll noch in diesem Jahr mit Sanierungsarbeiten begonnen werden. Darauf haben sich am Mittwoch Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) und Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) verständigt, wie das Justizministerium mitteilte. Der B-Flügel der JVA solle in den kommenden Wochen leergezogen werden und dann erste Vorbereitungen beginnen. Die Arbeiten seien ursprünglich erst in zwei Jahren geplant gewesen, würden nun aber vorgezogen, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums.

von dpa

26. Juni 2019, 13:08 Uhr

Wie teuer die Sanierung wird, sei noch nicht klar. «Die Sanierung einer nach wie vor genutzten Haftanstalt ist eine besondere Herausforderung für den Landesbau, zumal es sich bei Haus B um ein historisches Gebäude handelt, das unter Denkmalschutz steht», sagte Meyer. Die JVA Bützow, das größte Gefängnis des Landes, hatte zuletzt wegen Personalengpässen Schlagzeilen gemacht.