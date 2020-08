Gut eine Woche nach dem Schulbeginn in Mecklenburg-Vorpommern zieht die Landesregierung eine erste Bilanz zum Unterrichtsstart unter Pandemiebedingungen. Laut Staatskanzlei wird dies das bestimmende Thema der Kabinettssitzung am heutigen Dienstag in Schwerin sein.

von dpa

11. August 2020, 02:30 Uhr