Regierung : Kabinett befasst sich mit Lockerung der Corona-Vorschriften

Die Landesregierung in Schwerin berät am Donnerstag in einer neuerlichen Corona-Sondersitzung über ihr weiteres Vorgehen.

Schwerin | In der virtuellen Ministerrunde soll entschieden werden, in welcher Weise der Stufenplan zur Lockerung der Corona-Schutzvorschriften umgesetzt wird. Nach der schrittweisen Öffnung von Schulen, Kitas, Friseursalons, Gartenmärkten, Museen und Läden sollen vom kommenden Montag an auch Theater und die Gastronomie im Außenbereich wieder öffnen dürfen. A...

