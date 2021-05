Kabinett : Kabinett berät über Lockerung der Kontaktbeschränkungen

Angesichts sinkender Infektionszahlen und eines wachsenden Impffortschritts werden die Rufe nach Lockerungen immer lauter. Bei den Kontaktbeschränkungen soll sich jetzt etwas tun.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern steht eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen bevor. Die Landesregierung werde in ihrer Kabinettssitzung heute (10.30 Uhr) darüber beraten, sagte ein Sprecher der Schweriner Staatskanzlei. Bisher dürfen Mitglieder eines Haushalts nur eine weitere Person treffen. Das soll sich nun ändern. Außerdem will das Kabinett die in ...

