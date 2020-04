Regierung : Kabinett berät über mögliche Reisebeschränkungen zu Ostern

von dpa

02. April 2020, 01:29 Uhr

Zur Eindämmung der Corona-Infektionsgefahr gibt es zu Ostern in Mecklenburg-Vorpommern möglicherweise weitere Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Das Kabinett werde am heutigen Donnerstag darüber beraten, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an. Es gehe darum, über die Feiertage auch die Reisetätigkeit innerhalb des Landes auf ein Minimum zu begrenzen. Tagesausflüge etwa in Badeorte sollten unterbleiben. Alle würden sich zwar wünschen, am liebsten bei Sonne schön am Strand zu sein. «Aber das wird dieses Jahr nicht gehen», betonte Schwesig. Touristen aus anderen Bundesländern sind Urlaubsreisen und Tagesausflüge in das Küstenland bereits seit Mitte März verboten.