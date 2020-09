Regierung : Kabinett beruft MV-Zukunftsrat ein

Ein 49-köpfiger Rat soll sich mit Zukunftsfragen Mecklenburg-Vorpommerns beschäftigen. Die Landesregierung berief das Gremium am Montag ein, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin mitteilte. Der MV-Zukunftsrat soll sich auch damit befassen, wie das Land gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen kann. «Unser Land wird in diesem Herbst 30 Jahre alt. Es hat sich seit 1990 wirklich gut entwickelt. Wir wollen, dass sich die positive Entwicklung im neuen Jahrzehnt weiter fortsetzt», betonte Schwesig.

von dpa

21. September 2020, 16:20 Uhr