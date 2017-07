Regierung : Kabinett stimmt Entwurf für Landeshaushalt 2018 und 2019 zu

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Das Landeskabinett hat am Dienstag in Schwerin den Haushaltsentwurf für die nächsten beiden Jahre gebilligt. Das teilte ein Regierungssprecher mit. Mehrausgaben sind unter anderem für niedrigere Kita-Elternbeiträge sowie für zusätzliche Polizisten vorgesehen. Details zum Haushaltsentwurf, der im September dem Landtag vorgelegt werden soll, werden am Nachmittag in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Es war die erste Kabinettssitzung unter Leitung der neuen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Schwesig war am 4. Juli vom Landtag zur Nachfolgerin des schwer erkrankten Erwin Sellering (SPD) gewählt worden.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 12:20 Uhr