Regierung : Kabinett trifft sich wieder im Rittersaal

Unter Leitung des stellvertretenden Ministerpräsidenten, Innenminister Lorenz Caffier (CDU), trifft sich am Dienstag (10.30 Uhr) das Kabinett in Schwerin. Wie in der Vorwoche ist aber nicht die Staatskanzlei Ort der Treffens, sondern der Rittersaal im Finanzministerium. Dort können die Abstandsregelungen besser eingehalten werden. Caffier vertritt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die vergangene Woche angekündigt hatte, in den nächsten Wochen eine Reha zu machen, um neue Kraft zu schöpfen.

von dpa

19. Mai 2020, 01:01 Uhr

Wie Regierungssprecher Andreas Timm sagte, geht es bei der Sitzung vor allem darum, die am vergangenen Wochenende getroffenen Beschlüsse in den sogenannten MV-Plan zur schrittweisen Lockerung von Kontaktbeschränkungen einzuarbeiten. Dabei gehe es beispielsweise um die Öffnung von Sportvereinen und Fitnesscentern oder die neuen Regelungen für Familienfeiern.